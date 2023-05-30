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Росіяни вивозять дітей з окупованих територій під приводом надання меддопомоги – ЦНС

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30.05.2023, 16:51
Росіяни вивозять дітей з окупованих територій під приводом надання меддопомоги – ЦНС - Фото
Вантажівки російських окупантів (Фото: EPA)

Російські загарбники вивозять дітей з тимчасово окупованих територій півдня та сходу України під приводом надання так званої "фахової" медичної допомоги у РФ. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

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"Противник продовжує використовувати "профілактичні" медичні огляди дітей для примушення їхніх батьків або законних представників до оформлення ворожого "громадянства", – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що дітей, у яких нібито виявлено захворювання, примусово вивозять на так зване "лікування" на територію Росії.

При цьому обов'язковою умовою організації "лікування" дітей у РФ є наявність російського паспорта в дитини, який їй відразу ж оформлюють за пришвидшеною схемою.

"Якщо дитині немає чотирнадцяти років, то батьків примушують подати заяву про її визнання "громадянином РФ", погрожуючи позбавити батьківських прав у випадку відмови", – додали у ЦНС.

  • Україні достеменно відомі дані майже 20 000 дітей, яких вивезли до РФ.
  • Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що РФ фабрикує судові справи, аби не повертати депортованих українських дітей, і закликав ООН втрутитись.
  • 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації населення (дітей).
Олег Васьків
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дітивійнадепортаціяокуповані території
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