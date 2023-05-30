Россияне вывозят детей с оккупированных территорий под предлогом оказания медпомощи – ЦНС

Российские захватчики вывозят детей с временно оккупированных юго-восточных территорий Украины под предлогом предоставления так называемой "профессиональной" медицинской помощи в РФ. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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"Противник продолжает использовать "профилактические" медицинские осмотры детей для принуждения их родителей или законных представителей к оформлению враждебного "гражданства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что детей, у которых якобы обнаружено заболевание, принудительно вывозят на так называемое "лечение" на территорию России.

При этом обязательным условием организации "лечения" детей в РФ является наличие российского паспорта у ребенка, которого ему сразу оформляют по ускоренной схеме.

"Если ребенку нет четырнадцати лет, то родителей заставляют подать заявление о его признании "гражданином РФ", угрожая лишить родительских прав в случае отказа", – добавили в ЦНС.

Украине доподлинно известны данные почти 20 000 детей, вывезенных в РФ.

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что РФ фабрикует судебные дела, чтобы не возвращать депортированных украинских детей, и призвал ООН вмешаться.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Львово-Беловой. Они обвиняются в незаконной депортации населения (детей).

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