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Російських спортсменів допустять до Паралімпіади-2024 у Парижі

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 16:02
Російських спортсменів допустять до Паралімпіади-2024 у Парижі - Фото
Декорації для Паралімпіади-2024 (Фото: ЕРА)

Російські спортсмени зможуть взяти участь у Паралімпіаді в Парижі у 2024 році, проте досі невідомо – як звичайні або нейтральні учасники. Про це йдеться у рішенні делегатів Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) в Бахрейні.

Сьогодні МПК відмовився продовжити повну заборону на участь росіян у змаганнях. На Генеральній Асамблеї у Бахрейні це рішення підтримали лише 65 членів, а проти проголосували 75, ще 16 утрималися.

Делегати до кінця засідань 29 вересня мають визначитися з "кольором" прапору, під яким виступатимуть російські атлети.

3 березня 2022 року Паралімпійський комітет усунув спортсменів із Росії та Білорусі від участі в зимовій Паралімпіаді 2022 року в Пекіні на тлі вторгнення російських окупаційних військ в Україну.

МПК тоді спершу розглядав можливість їхнього допуску на умовах нейтралітету, але погодив повне відсторонення через тиск з боку членів організації.

Тоді низка збірних висловили небажання змагатися з росіянами та білорусами. Паралімпійський комітет РФ назвав заборону "незаконною та необґрунтованою".

  • 20 лютого 2023 року уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаду.
  • 28 березня 2023 року МОК на чолі з його президентом Томасом Бахом запропонував допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Це викликало обурення в Україні та більшості західних країн. Кількома днями пізніше Бах заявив, що "уряди не мають вирішувати, яких спортсменів допускати до змагань".
  • 26 червня МОК надіслав запрошення 203 країнам на участь в Олімпіаді-2024, виключивши звідти росіян та білорусів.
Мілана Головань
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війнаспортПаралімпіада
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