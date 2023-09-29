Российских спортсменов допустят к Паралимпиаде-2024 в Париже

Российские спортсмены смогут принять участие в Паралимпиаде в Париже в 2024 году, однако пока неизвестно – как обычные или нейтральные участники. Об этом говорится в решении делегатов Генассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне.

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Сегодня МПК отказался продлить полный запрет на участие россиян в соревнованиях. На Генеральной Ассамблее в Бахрейне это решение поддержали только 65 членов, а против проголосовали 75, еще 16 воздержались.

Делегаты до конца заседаний 29 сентября должны определиться с "цветом" флага, под которым выступят российские атлеты.

3 марта 2022 года Паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине на фоне вторжения российских оккупационных войск в Украину.

МПК тогда сначала рассматривал возможность их допуска на условиях нейтралитета, но согласовал полное отстранение из-за давления со стороны членов организации.

Тогда ряд сборных выразили нежелание соперничать с россиянами и беларусами. Паралимпийский комитет РФ назвал запрет "незаконным и необоснованным".

20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.

28 марта 2023 года МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".

26 июня МОК направил приглашение 203 странам на участие в Олимпиаде-2024, исключив оттуда россиян и беларусов.

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