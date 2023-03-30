Правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям – глава МОК

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал "прискорбной" позицию Украины по вопросу допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Об этом сообщает Reuters.

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Критика предложения МОК о полном возвращении спортсменов РФ и Беларуси в международный спорт со стороны ряда европейских стран, в том числе Украины, "вызывает сожаление и подрывает автономию спорта", заявил Бах.

"Прискорбно видеть, что некоторые правительства не хотят уважать ни мнение большинства олимпийского движения, ни все заинтересованные стороны, ни независимость спорта. Прискорбно, что эти правительства не видят в своем подходе проявления двойных стандартов, потому что подобных возражений не было по участию спортсменов из стран, которые принимали участие в 70 войнах и вооруженных конфликтах по всему миру", – сказал президент МОК.

По его мнению, правительства не могут решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях.

"Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня", – сказал он.

28 марта МОК рекомендовал допустить к спортивным соревнованиям "в нейтральном статусе" представителей России и Беларуси.

1 февраля 2023 года оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что разрешит участие спортсменам РФ под нейтральным флагом. Президент Зеленский в ответ заявил, что РФ убивает под разной символикой, а иногда и вовсе без нее.

20 февраля правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.

27 марта Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша обратились в МОК с общим заявлением о недопущении российских и беларуских спортсменов к международным спортивным соревнованиям.

Сергій Бережний

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