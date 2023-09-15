РосЗМІ пишуть, що Кадиров у комі. ГУР: Він у "дуже важкому стані"

Чеченські та російські ЗМІ стверджують, що диктатор Чечні Рамзан Кадиров нібито знаходиться у комі. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив LIGA.net, що той у "дуже важкому стані" – інформацію про непритомний стан Кадирова Юсов не підтвердив.

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За словами Юсова, у Кадирова загострення старих захворювань.

"Ми можемо підтвердити, що у нього чергове важке загострення і він перебуває у дуже тяжкому стані останні кілька днів", – сказав представник ГУР.

У квітні 2023 року начальник української розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Кадиров має проблеми зі здоров'ям та наркотичну залежність.

"У Кадирова проблеми зі здоров'ям, плюс проблеми з надмірним споживанням наркотичних засобів, які він спочатку був вимушений вживати як допінг, потім як знеболювальне, а далі вже пішла проблема", – розповів тоді глава ГУР.

Кадиров неодноразово намагався спростувати чутки про свою хворобу, водночас заявивши, що "довго жити все одно не хоче".

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