РосСМИ пишут, что Кадыров в коме. ГУР: Он в "очень тяжелом состоянии"

Чеченские и российские СМИ утверждают, что диктатор Чечни Рамзан Кадыров якобы находится в коме. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в LIGA.net, что тот в "очень тяжелом состоянии" – информацию о бессознательном состоянии Кадырова Юсов не подтвердил.

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По словам Юсова, у Кадырова обострение старых заболеваний.

"Мы можем подтвердить, что у него очередное тяжелое обострение и он находится в очень тяжелом состоянии последние несколько дней", – сказал представитель ГУР.

В апреле 2023 года начальник украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что у Кадырова проблемы со здоровьем и наркотическая зависимость.

"У Кадырова проблемы со здоровьем, плюс проблемы с чрезмерным потреблением наркотических средств, которые он сначала был вынужден употреблять как допинг, затем как обезболивающее, а дальше уже пошла проблема", – рассказал глава ГУР.

Кадыров неоднократно пытался опровергнуть слухи о своей болезни, при этом заявив, что "долго жить все равно не хочет".

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