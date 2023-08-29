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После Пригожина Кремль убьет Кадырова – Bild

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 19:10
После Пригожина Кремль убьет Кадырова – Bild - Фото
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: EPA)

После главаря террористической организации группа Вагнера Евгения Пригожина вскоре может исчезнуть следующий влиятельный военачальник России – Рамзан Кадыров. Об этом сообщает Bild.

Предсказывая смерть Кадырова, Bild опирается на прогноз российского оппозиционного политика, бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова.

По мнению Гудкова, после смерти Пригожина российский властный аппарат обернется против других влиятельных личностей, которые угрожают его существованию, а именно – против чеченского лидера Рамзана Кадырова, известного как "ищейка Путина".

В Bild поясняют, что Кадыров долгое время считался союзником Пригожина и поддерживал того в его кампании против Минобороны России.

Кроме того, добавили в Bild, Кадыров – бывший антикремлевский повстанец, участвовавший в чеченской войне, и из-за этого многие в российском властном аппарате до сих пор испытывают беспокойство.

Издание приводит довод Гудкова о том, что "Путин перестал играть роль арбитра между различными кремлевскими фракциями, он уже не может справиться с этой ролью, конфликты выходят наружу".

Согласно прогнозам, может возникнуть открытый конфликт между Кадыровым и российским аппаратом безопасности, а также эскалация конфликта между ФСБ и минобороны РФ.

"Конфликт с Кадыровым, я уверен, будет. Потому что Кадыров – один из крупнейших противников российской государственности. У Кадырова есть своя хорошо подготовленная армия. Кадыров имеет большое влияние за пределами аппарата безопасности", – заявил Гудков.

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Наталья Медведева
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евгений пригожинРамзан Кадыровликвидация
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