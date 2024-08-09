"Розкрадання 1,5 млрд грн на ЗСУ". Правоохоронці повідомили про підозри 28 особам – фото

Зокрема, начальника Головного управління Міноборони підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію – повідомляється про викриття організаторів та учасників злочинних схем із розкрадання 1,5 млрд грн, виділених на потреби оборони України. Про це написав Офіс генерального прокурора (ОГП).

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У масштабній операції, під процесуальним керівництвом ОГП, брали участь Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, Національна поліція, Управління стратегічних розслідувань Нацполу та Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, до розкрадання 1,5 млрд бюджетних коштів причетні службовці Міністерства оборони, військових частин, територіальних центрів комплектування, обласних військових адміністрацій та міських рад, а також директори підприємств у багатьох областях України.

ОГП пише, що серед фігурантів:

→ начальник одного з управлінь Міноборони;

→ начальник ТЦК у Донецькій області;

→ понад сім співробітників військових частин у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях;

→ п'ять службовців міських рад на Полтавщині та Дніпропетровщині;

→ представники комерційних структур.

Правоохоронці повідомили про підозру 28 особам, з них дев'ятьом – у складі організованих злочинних груп, зауважує ОГП.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фігурантів підозрюють у розтраті та заволодінні бюджетними коштами під час закупівель товарів за завищеними цінами та завищенні вартості робіт, неналежному виконанні обов’язків, службовій недбалості під час приймання неякісної форми для ЗСУ, а також підробленню та використанню сфальшованих документів.

Начальника Головного управління Міноборони підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Правоохоронці заявляють: посадовець знав про наявність державного контракту, але уклав додаткову угоду та безпідставно перерахував державні кошти підприємству.

Загалом служби провели понад 65 обшуків в установах та організаціях у всій Україні, зауважує ОГП.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

Триває слідство.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, це вже друга така масштабна спецоперація з розслідування розкрадань грошей, виділених на потреби ЗСУ. Раніше підозри отримали 30 осіб – було проведено понад 70 обшуків, а загальну суму збитків оцінюють у 138 млн грн.

Детективи БЕБ зупинили бухгалтерку одного з постачальників Міністерства оборони, коли вона везла 4,7 млн євро в багажнику машини.

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