Розстріл нацгвардійців на Південмаші: через понад два роки суд виніс вирок строковику

Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів зі служби в Дніпрі (Колаж – Олена Сошкіна/LIGA.net)

Красногвардійський районний суд Дніпра виніс вирок солдату-строковику у резонансній справі про вбивство нацгвардійців на заводі "Південмаш" 2 січня 2022 року. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Суд визнав солдата-строковика Артемія Рябчука винним у порушенні статутних правил взаємовідносин, вбивстві та замаху на вбивство двох і більше осіб, викраденні зброї, дезертирстві, а також порушенні статутних правил вартової служби та незаконному поводженні зі зброєю.

Нацгвардійцю призначено покарання – довічне позбавлення волі.



Прокурори у суді довели, що 27 січня 2022 року військовослужбовець був включений до складу варти, що охороняла територію заводу "Південмаш" у Дніпрі.



Уночі він викрав зброю зі зброярні та відкрив вогонь. Внаслідок стрілянини загинули четверо його співслужбовців та працівниця підприємства. Ще п’ятеро нацгвардійців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Після скоєного стрілок втік із місця несення служби, із собою забрав зброю. Невдовзі його затримали.

У суді засуджений свою провину визнав повністю. На вирок суду він очікував під вартою, зазначили в ОГП.