Расстрел нацгвардейцев на Южмаше: спустя более двух лет суд вынес приговор срочнику
Красногвардейский районный суд Днепра вынес приговор солдату-срочнику в резонансном деле об убийстве нацгвардейцев на заводе "Южмаш" 2 января 2022 года. Об этом сообщил Офис генпрокурора.
Суд признал солдата-срочника виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием.
Нацгвардейцу назначено наказание – пожизненное лишение свободы.
Прокуроры в суде доказали, что 27 января 2022 года военнослужащий был включен в состав стражи, охранявшей территорию завода "Южмаш" в Днепре.
Ночью он похитил оружие и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Еще пятеро нацгвардейцев получили ранения разной степени тяжести. После совершенного стрелок скрылся с места несения службы, с собой забрал оружие. Вскоре его задержали.
В суде осужденный свою вину признал полностью. Приговора суда он ожидал под стражей, отметили в ОГП.
- 27 января 2022 года в 03:40 на заводе "Южмаш" солдат-срочник Артемий Рябчук во время выдачи оружия расстрелял из автомата Калашникова стражу военных Нацгвардии, после чего скрылся с автоматами и патронами. Детальнее о резонансном деле – в материале LIGA.net.
- ГБР рассматривало три версии расстрела, основная – дедовщина.