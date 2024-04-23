Расстрел нацгвардейцев на Южмаше: спустя более двух лет суд вынес приговор срочнику

Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре (Коллаж – Елена Сошкина/LIGA.net)

Красногвардейский районный суд Днепра вынес приговор солдату-срочнику в резонансном деле об убийстве нацгвардейцев на заводе "Южмаш" 2 января 2022 года. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Суд признал солдата-срочника виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием.

Нацгвардейцу назначено наказание – пожизненное лишение свободы.

Прокуроры в суде доказали, что 27 января 2022 года военнослужащий был включен в состав стражи, охранявшей территорию завода "Южмаш" в Днепре.

Ночью он похитил оружие и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Еще пятеро нацгвардейцев получили ранения разной степени тяжести. После совершенного стрелок скрылся с места несения службы, с собой забрал оружие. Вскоре его задержали.

В суде осужденный свою вину признал полностью. Приговора суда он ожидал под стражей, отметили в ОГП.