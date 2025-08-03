Розвідка: Банки Еміратів відмежовуються від російських компаній, реагуючи на санкції
Дубай, найбільше місто в ОАЕ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Реагуючи на санкції Заходу проти РФ, банки Об'єднаних арабських еміратів відмежовуються від російських компаній та "чистять" клієнтську базу. Про це повідомила українська Служба зовнішньої розвідки (СЗР).

За її даними, у липні фінустанови ОАЕ посилили контроль за діяльністю компаній РФ: близько 30% підприємств з країни-агресора отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.

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"Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF [Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей] або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та інше", – пояснили у зовнішній розвідці.

Відомство зауважує, що ретельні перевірки російських компаній стартували ще у лютому 2024 року – після того, як Велика Британія запровадила санкції проти компаній з Еміратів, які сприяли обходу санкцій щодо Москви.

Однак, як додають у СЗР, ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу – до нього вперше увійшли структури з ОАЕ, пов'язані з Росією.

Фінустанови Еміратів не хочуть через Москву повторно потрапити до "сірого списку" FATF – й відтак показують свою готовість дотримуватися глобального режиму санкцій, підсумовують у зовнішній розвідці.