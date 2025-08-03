Розвідка: Банки Еміратів відмежовуються від російських компаній, реагуючи на санкції

Дубай, найбільше місто в ОАЕ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Реагуючи на санкції Заходу проти РФ, банки Об'єднаних арабських еміратів відмежовуються від російських компаній та "чистять" клієнтську базу. Про це повідомила українська Служба зовнішньої розвідки (СЗР).

За її даними, у липні фінустанови ОАЕ посилили контроль за діяльністю компаній РФ: близько 30% підприємств з країни-агресора отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.