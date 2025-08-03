Розвідка: Банки Еміратів відмежовуються від російських компаній, реагуючи на санкції
Реагуючи на санкції Заходу проти РФ, банки Об'єднаних арабських еміратів відмежовуються від російських компаній та "чистять" клієнтську базу. Про це повідомила українська Служба зовнішньої розвідки (СЗР).
За її даними, у липні фінустанови ОАЕ посилили контроль за діяльністю компаній РФ: близько 30% підприємств з країни-агресора отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.
"Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF [Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей] або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та інше", – пояснили у зовнішній розвідці.
Відомство зауважує, що ретельні перевірки російських компаній стартували ще у лютому 2024 року – після того, як Велика Британія запровадила санкції проти компаній з Еміратів, які сприяли обходу санкцій щодо Москви.
Однак, як додають у СЗР, ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакету санкцій Європейського Союзу – до нього вперше увійшли структури з ОАЕ, пов'язані з Росією.
Фінустанови Еміратів не хочуть через Москву повторно потрапити до "сірого списку" FATF – й відтак показують свою готовість дотримуватися глобального режиму санкцій, підсумовують у зовнішній розвідці.
- У грудні 2024 року банки ОАЕ різко посилили перевірки платежів російських компаній після нової хвилі американських санкцій, які торкнулися 50 фінустанов.
- У липні 2025 року компанія з Еміратів OCN International DMCC продала свою частку в російській нафтовій компанії "РуссНєфть" через три місяці після придбання.
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