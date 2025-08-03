Разведка: Банки Эмиратов отмежевываются от российских компаний, реагируя на санкции

Дубай, самый большой город в ОАЭ (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Реагируя на санкции Запада против РФ, банки Объединенных арабских эмиратов отмежевываются от российских компаний и "чистят" клиентскую базу. Об этом сообщила украинская Служба внешней разведки (СВР).

По ее данным, в июле финучреждения ОАЭ усилили контроль за деятельностью компаний РФ: около 30% предприятий из страны-агрессора получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.