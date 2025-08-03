Разведка: Банки Эмиратов отмежевываются от российских компаний, реагируя на санкции
Реагируя на санкции Запада против РФ, банки Объединенных арабских эмиратов отмежевываются от российских компаний и "чистят" клиентскую базу. Об этом сообщила украинская Служба внешней разведки (СВР).
По ее данным, в июле финучреждения ОАЭ усилили контроль за деятельностью компаний РФ: около 30% предприятий из страны-агрессора получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.
"Основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи со странами из "черного списка" FATF [Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег] или с лицами/структурами, находящимися под международными санкциями, и прочее", – пояснили во внешней разведке.
Ведомство отмечает, что тщательные проверки российских компаний стартовали еще в феврале 2024 года – после того, как Великобритания ввела санкции против компаний из Эмиратов, которые способствовали обходу санкций в отношении Москвы.
Однако, добавляют в СВР, ситуация набрала большие обороты после принятия 18-го пакета санкций Европейского союза – в него впервые вошли структуры из ОАЭ, которые связаны с Россией.
Финучреждения Эмиратов не хотят из-за Москвы повторно попасть в "серый список" FATF – и поэтому показывают свою готовность соблюдать глобальный режим санкций, заключают во внешней разведке.
- В декабре 2024-го банки ОАЭ резко ужесточили проверки платежей российских компаний после новой волны американских санкций, которые коснулись 50 финучреждений.
- В июле 2025 года компания из Эмиратов OCN International DMCC продала свою долю в российской нефтяной компании "РуссНефть" через три месяца после приобретения.
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