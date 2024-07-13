Розвідка знає про спроби вбити Путіна. Буданов: Були, але поки що невдалі

Голова розвідки зазначив, що зараз росіяни бояться втратити Путіна, адже він "гарант їхньої життєвої стабільності"

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/Liga.net)

Головне управління розвідки Міноборони знає про замахи на російського диктатора Володимира Путіна: спроби були, однак невдалі. Про це заявив керівник ГУР МО Кирило Буданов у інтерв'ю NV.

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"Вони (спроби вбити Путіна – ред. ) були, але, як бачите, теж поки що невдалі", – сказав очільник розвідки.

Буданова спитали, чи Путін не є компромісною фігурою для свого оточення та "третейським суддею, який усіх влаштовує", на що він відповів, що "це не про компроміс уже давно".

Він як приклад навів розповіді своєї бабусі, яка ще застала смерть Йосипа Сталіна. Буданов акцентував, що тоді людям здавалося, що світ завалився й не було зрозуміло, як жити далі.

"Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності", – додав розвідник.

Британська The Times у травні розповіла, що спецслужби Росії планували вбити Буданова скоординованою атакою з ракет і дронів, а також добити рятувальників та медиків повторною атакою балістичними ракетами. Це мав бути подарунок диктатору Путіну до 9 травня.

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