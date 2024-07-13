Разведка знает о попытках убить Путина. Буданов: Были, но пока неудачны

Глава разведки отметил, что сейчас россияне боятся потерять Путина, ведь он "гарант их жизненной стабильности"

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/Liga.net)

Главное управление разведки Минобороны знает о покушениях на российского диктатора Владимира Путина: попытки были, однако неудачны. Об этом заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью NV .

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"Они (попытки убить Путина – ред.) были, но, как видите, тоже пока неудачные", – сказал глава разведки.

Буданова спросили, не является ли Путин компромиссной фигурой для своего окружения и "третейским судьей, который всех устраивает", на что он ответил, что "это не о компромиссе уже давно".

Он в качестве примера привел рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Иосифа Сталина. Буданов акцентировал, что тогда людям казалось, что мир рухнул и не было понятно, как жить дальше.

"Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее ощущение, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности", – добавил разведчик.

Британская The Times в мае рассказала, что спецслужбы России планировали убить Буданова скоординированной атакой с ракет и дронов, а также добить спасателей и медиков повторной атакой баллистическими ракетами. Это должен был быть подарок диктатору Путину до 9 мая.

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