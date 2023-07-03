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Саакашвілі вперше з лютого постав перед судом. Сьогодні він виглядає ще гірше – скриншот

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 16:02
Саакашвілі вперше з лютого постав перед судом. Сьогодні він виглядає ще гірше – скриншот - Фото
Фото: Дар'я Чиж (Facebook)

Експрезидент Грузії та громадянин України Міхеіл Саакашвілі, якого грузинська влада утримує в ув'язненні, 3 липня долучився відеозв'язком з клініки "Вівамед" до судового засідання у Тбілісі та заявив, що продовжує худнути. Фото того, як зараз виглядає політик, опублікував місцевий ресурс Mtavari.

Скриншоти з прямої трансляції також опубліковані на особистій Facebook-сторінці колишньої прессекретарки Саакашвілі Дар'ї Чиж.

Фото: Дарина Чиж (Facebook)

"Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний!  Я не вчиняв злочину проти Грузії", – транслює вона слова третього президента Грузії, які пролунали на засіданні.

На опублікованих скриншотах видно, що Саакашвілі продовжує худнути.

Фото: Дарина Чиж (Facebook)

Не повідомляється, скільки зараз важить ув'язнений політик, проте ще взимку Чиж писала, що він важив 69 кг. На початку судового процесу його вага становила 120 кг.

Читайте також: Саакашвілі: Я вмираю. Моє мучеництво вважатиметься перемогою Путіна

Мілана Головань
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