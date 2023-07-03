Саакашвілі вперше з лютого постав перед судом. Сьогодні він виглядає ще гірше – скриншот

Експрезидент Грузії та громадянин України Міхеіл Саакашвілі, якого грузинська влада утримує в ув'язненні, 3 липня долучився відеозв'язком з клініки "Вівамед" до судового засідання у Тбілісі та заявив, що продовжує худнути. Фото того, як зараз виглядає політик, опублікував місцевий ресурс Mtavari.

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Скриншоти з прямої трансляції також опубліковані на особистій Facebook-сторінці колишньої прессекретарки Саакашвілі Дар'ї Чиж.

"Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії", – транслює вона слова третього президента Грузії, які пролунали на засіданні.

На опублікованих скриншотах видно, що Саакашвілі продовжує худнути.

Не повідомляється, скільки зараз важить ув'язнений політик, проте ще взимку Чиж писала, що він важив 69 кг. На початку судового процесу його вага становила 120 кг.

28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили у Грузії до шести років ув'язнення за побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Того ж дня його затримали у Тбілісі. Політик оголосив голодування. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме на всіх рівнях, щоб повернути Саакашвілі, який має українське громадянство.

1 лютого Саакашвілі під час судового засідання у справі у Тбілісі включився по відеозв'язку з клініки та показав своє вкрай виснажене тіло, після чого трансляцію було перервано.

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