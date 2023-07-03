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Саакашвили впервые с февраля предстал перед судом. Сегодня он выглядит еще хуже – скриншот

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 16:02
Саакашвили впервые с февраля предстал перед судом. Сегодня он выглядит еще хуже – скриншот - Фото
Фото: Дарья Чиж (Facebook)

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили, которого грузинские власти удерживают в заключении, 3 июля присоединился по видеосвязи из клиники "Вивамед" к судебному заседанию в Тбилиси и заявил, что продолжает худеть. Фото того, как сейчас выглядит политик, опубликовал местный ресурс Mtavari.

Скриншоты с прямой трансляции также опубликованы на личной Facebook-странице бывшего пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж.

Фото: Дарина Чиж (Facebook)

"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", – транслирует она слова третьего президента Грузии, которые прозвучали на заседании.

На опубликованных скриншотах видно, что Саакашвили продолжает худеть.

Фото: Дарина Чиж (Facebook)

Не сообщается, сколько сейчас весит заключенный политик, однако еще зимой Чиж писала, что он весил 69 кг. В начале судебного процесса его вес составлял 120 кг.

Читайте также: Саакашвили: Я умираю. Мое мученичество будет считаться победой Путина

Милана Головань
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Михеил СаакашвилиГрузиятбилисизаключение
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