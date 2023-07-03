Саакашвили впервые с февраля предстал перед судом. Сегодня он выглядит еще хуже – скриншот

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили, которого грузинские власти удерживают в заключении, 3 июля присоединился по видеосвязи из клиники "Вивамед" к судебному заседанию в Тбилиси и заявил, что продолжает худеть. Фото того, как сейчас выглядит политик, опубликовал местный ресурс Mtavari.

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Скриншоты с прямой трансляции также опубликованы на личной Facebook-странице бывшего пресс-секретаря Саакашвили Дарьи Чиж.

"Я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри, я очень силен! Я не совершал преступления против Грузии", – транслирует она слова третьего президента Грузии, которые прозвучали на заседании.

На опубликованных скриншотах видно, что Саакашвили продолжает худеть.

Не сообщается, сколько сейчас весит заключенный политик, однако еще зимой Чиж писала, что он весил 69 кг. В начале судебного процесса его вес составлял 120 кг.

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