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Літак ДРЛВ А-50 виявили в аеропорту Вітязєво на Кубані – супутникове фото

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 13:30
Літак ДРЛВ А-50 виявили в аеропорту Вітязєво на Кубані – супутникове фото - Фото
Літак ДРЛВ А-50У (Фото - ресурс окупантів)

Росія дислокувала літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на базі військово-транспортного Іл-76 в аеропорту "Вітязєво" на Кубані. Про це повідомив у Twitter OSINT-ентузіаст Бенджамін Піте, який відстежує за супутниковими знімками перебіг російсько-української війни.

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З білої плями на території стоянки щось складно зрозуміти, проте автор стверджує, що виявлення А-50 "зроблено на основі супутникових знімків високого дозволу".

"Літак знаходиться там як мінімум з початку червня", – уточнив Піте.

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А-50 виявляє та супроводжує повітряні/надводні цілі, повідомляє командні пункти автоматизованих систем управління в армії про повітряну та надводну обстановку, може наводити на цілі винищувачі/бомбардувальники/ракетоносці і бути повітряним командним пунктом. Активно застосовується у цій війні.

Дивіться також: Відео атаки дрона на А-50 у Мачуліщах 

"Витязєво" є аеродромом спільного базування, тобто, крім цивільної авіації, інфраструктура використовується бойовою авіацією РФ.

Розташований за 5 км на північний схід від залізничної станції Анапа в Краснодарському краї РФ і за 15 км на північний захід від центру самої Анапи.

  • 26 лютого 2023 року з'явилося повідомлення про вибух на аеродромі "Мачулищи" під Мінськом: метою був А-50 ВКС РФ. ЗСУ назвали інформацію про пошкодження А-50 "хорошою новиною", але додали, що це не вплине на атаки РФ.
  • У березні розвідка повідомляла , що РФ зараз не здатна виробляти такі літаки.
Євген Пилипенко
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