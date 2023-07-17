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Самолет ДРЛО А-50 обнаружили в аэропорту Витязево на Кубани – спутниковое фото

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 13:30
Самолет ДРЛО А-50 обнаружили в аэропорту Витязево на Кубани – спутниковое фото - Фото
Самолет ДРЛО А-50У (Фото - ресурс оккупантов)

Россия дислоцировала самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на базе военно-транспортного Ил-76 в аэропорту "Витязево" на Кубани. Об этом сообщил в Twitter OSINT-энтузиаст Бенджамин Пите, который отслеживает по спутниковым снимкам ход российско-украинской войны.

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По белому пятну на территории стоянки что-то сложно понять, однако автор утверждает, что обнаружение А-50 "сделано на основе спутниковых снимков высокого разрешения".

"Самолет находится там как минимум с начала июня", – уточнил Пите.

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А-50 обнаруживает и сопровождает воздушные/надводные цели, оповещает командные пункты автоматизированных систем управления в армии о воздушной и надводной обстановке, применяется для управления истребителями/бомбардировщиками/ракетоносцами при их наведении на цели. Также может служить воздушным командным пунктом. Активно применяется в этой войне.

Смотрите также: Видео атаки дрона на А-50 в Мачулищах 

"Витязево" является аэродромом совместного базирования, то есть, кроме гражданской авиации инфраструктура используется боевой авиацией РФ.

Расположен в 5 км северо-восточнее ж/д станции Анапа в Краснодарском крае РФ и в 15 км на северо-запад от центра самой Анапы.

  • 26 февраля 2023 года появилось сообщение о взрыве на аэродроме "Мачулищи" под Минском: целью был А-50 ВКС РФ. ВСУ назвали информацию о повреждении А-50 "хорошей новостью", но добавили, что это не повлияет на атаки РФ.
  • В марте разведка сообщала, что РФ сейчас не способна производить такие самолеты.
Евгений Пилипенко
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