СБУ: Депутат Волинської облради переправив за кордон 100 ухилянтів. Джерело назвало ім’я

Підозрюваний (Фото: СБУ)

Правоохоронці викрили чинного депутата Волинської обласної ради на організації схеми для ухилянтів. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про Олександра Тиводара.

У СБУ стверджують, що чоловік входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації, її ще раніше затримали.

Як встановило розслідування, депутат забезпечував ухилянтів підробленими документами. Відповідно до цих паперів зазначені в них військовозобов’язані чоловіки вважалися "волонтерами", яких Волинська ОВА відряджала за кордон по гуманітарну допомогу.

За свої "послуги" вони брали до $5000 з одного "клієнта". За наявними даними, починаючи з 2022 року чоловік незаконно переправив за кордон понад 100 військовозобов’язаних.

Депутату повідомили про підозру за статтями:

→ участь у злочинній спільноті або злочинній організації;

→ перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;

→ незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Прокуратура уточнила, що до злочинної групи, окрім депутата входили помічники Господарського суду Рівненської області, керівники благодійних фондів та інші особи. Керувала злочинною групою колишня заступниця голови Волинської ОВА, яка вже перебуває під вартою й обвинувальний акт щодо неї знаходиться на розгляді в суді.

3 липня проведено низку обшуків у Волинській та Хмельницькій областях за місцем проживання й перебування підозрюваного.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

ДОВІДКА Тиводар – депутат Волинської облради восьмого скликання та міськвиконкому Луцька. Уже кілька років є заступником голови Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану. У серпні 2017 року Тиводара на проспекті Перемоги у Луцьку затримала СБУ. Це відбулося в межах провадження щодо організованої групи, яка прикриваючись одним з громадських формувань Волині, здійснювала несанкціоноване прослуховування та знімання. На місцевих виборах 25 жовтня 2020 року балотувався у депутати Волинської облради від політичної партії "За майбутнє" (54-й номер у єдиному списку, другий номер у списку партії в територіальному виборчому окрузі №2). За результатами волевиявлення отримав 486 голосів. Отримав депутатський мандат лише за чергою завдяки тому, що від нього відмовився інший кандидат Андрій Разумовський. Член постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.