СБУ повідомила про підозру Курченку та семи його спільникам за воєнні злочини

Сергій Курченко (Фото: пресслужба СЄПЕК)

Служба безпеки України повідомила про підозру у порушенні законів та звичаїв війни колишньому українському бізнесмену, власнику групи компаній СЄПЕК Сергію Курченку та ще семи громадянам Росії та України, що були долучені до схем розкрадання українських надр. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Справа стосується подій 2017-2021 років.

Слідство встановило, що Курченко спільно з керівництвом Росії та іншими співучасниками з метою особистого збагачення на окупованій території Донецької та Луганської областей захопили вугільні, металургійні та коксохімічні підприємства, організували виготовлення металургійної та коксохімічної продукції і розграбували вугілля.

Виготовлена продукція та вугілля вивозилося з території України до РФ, а надалі – до інших держав світу.

Отримувачами награбованого стала щонайменше 441 компанія з РФ, а також 31 компанія інших країн світу, зокрема з Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії, Казахстану, Грузії, Таджикистану та Білорусі.

Встановлено, що на вивезену з тимчасово окупованої території України продукцію та сировину на території РФ виготовлялися підроблені документи, де вказувалося, що державою походження є Росія. Це дозволяло вільний продаж без потенційно можливих негативних економічних наслідків.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, з урахуванням того, що Курченко і його спільники діяли під час міжнародного збройного конфлікту і про це достеменно було відомо фігурантам справи, а також те, що вчинені дії заборонені міжнародним гуманітарним правом, їх діяльність є воєнним злочином.

Курченку та ще семи громадянам Росії та України, зокрема заступнику міністра економічного розвитку РФ, колишньому представнику влади однієї з російських областей та іншим повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, всі фігуранти справи перебувають на території держави-агресора та на тимчасово окупованих територіях України.

Фігуранти справи (Фото: Офіс генерального прокурора)