СБУ сообщила о подозрении Курченко и семи его сообщникам в совершении военных преступлений
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны бывшему украинскому бизнесмену, владельцу группы компаний "СЄПЕК" Сергею Курченко и еще семи гражданам России и Украины, которые были причастны к схемам хищения украинских недр. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Дело касается событий, произошедших в период с 2017 по 2021 год.
Следствие установило, что Курченко совместно с руководством России и другими сообщниками с целью личного обогащения захватил на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей угольные, металлургические и коксохимические предприятия, организовал производство металлургической и коксохимической продукции и разграбил угольные месторождения.
Произведенная продукция и уголь вывозились с территории Украины в РФ, а затем – в другие страны мира.
Получателями награбленного стала по меньшей мере 441 компания из РФ, а также 31 компания из других стран мира, в частности из Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Казахстана, Грузии, Таджикистана и Беларуси.
Установлено, что на продукцию и сырье, вывезенные с временно оккупированной территории Украины на территорию РФ, изготавливались поддельные документы, в которых указывалось, что страной происхождения является Россия. Это позволяло свободную продажу без потенциально возможных негативных экономических последствий.
Как сообщили в Офисе генерального прокурора, учитывая то, что Курченко и его сообщники действовали во время международного вооруженного конфликта и это было достоверно известно фигурантам дела, а также то, что совершенные действия запрещены международным гуманитарным правом, их деятельность является военным преступлением.
Курченко и еще семи гражданам России и Украины, в том числе заместителю министра экономического развития РФ, бывшему представителю власти одной из российских областей и другим сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны по предварительной договоренности группой лиц.
По данным следствия, все фигуранты дела находятся на территории государства-агрессора и на временно оккупированных территориях Украины.
- Генеральная прокуратура объявила бывшего украинского миллиардера Сергея Курченко в международный розыск еще весной 2014 года.
- Курченко предъявлены обвинения в организации большого количества преступлений, а в 2022 году основное уголовное дело против него наконец-то попало в суд.
- В марте 2025 года Большая палата Верховного суда подтвердила законность санкций против Курченко, наложенных на него указом президента Украины.