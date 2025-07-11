СБУ сообщила о подозрении Курченко и семи его сообщникам в совершении военных преступлений

Сергей Курченко (Фото: пресс-служба "СЄПЕК")

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны бывшему украинскому бизнесмену, владельцу группы компаний "СЄПЕК" Сергею Курченко и еще семи гражданам России и Украины, которые были причастны к схемам хищения украинских недр. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Дело касается событий, произошедших в период с 2017 по 2021 год.

Следствие установило, что Курченко совместно с руководством России и другими сообщниками с целью личного обогащения захватил на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей угольные, металлургические и коксохимические предприятия, организовал производство металлургической и коксохимической продукции и разграбил угольные месторождения.

Произведенная продукция и уголь вывозились с территории Украины в РФ, а затем – в другие страны мира.

Получателями награбленного стала по меньшей мере 441 компания из РФ, а также 31 компания из других стран мира, в частности из Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Казахстана, Грузии, Таджикистана и Беларуси.

Установлено, что на продукцию и сырье, вывезенные с временно оккупированной территории Украины на территорию РФ, изготавливались поддельные документы, в которых указывалось, что страной происхождения является Россия. Это позволяло свободную продажу без потенциально возможных негативных экономических последствий.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, учитывая то, что Курченко и его сообщники действовали во время международного вооруженного конфликта и это было достоверно известно фигурантам дела, а также то, что совершенные действия запрещены международным гуманитарным правом, их деятельность является военным преступлением.

Курченко и еще семи гражданам России и Украины, в том числе заместителю министра экономического развития РФ, бывшему представителю власти одной из российских областей и другим сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны по предварительной договоренности группой лиц.

По данным следствия, все фигуранты дела находятся на территории государства-агрессора и на временно оккупированных территориях Украины.

Обвиняемые по делу (Фото: Офис генерального прокурора)