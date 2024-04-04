Сергій Шефір відреагував на заяви брата про любов до російської мови та "дружбу" з Росією

Колишній перший помічник Зеленського заявив, що "категорично не згоден з позицією брата"

Сергій Шефір (Фото: LIGA.net)

Колишній перший помічник президента України Володимира Зеленського і співзасновник "Кварталу 95" Сергій Шефір заявив, що не згоден з позицією брата Бориса Шефіра, – той висловив думку, що з Росією "потрібно дружити". Відповідний коментар Радіо Свободі надіслала PR-служба "Кварталу".

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Раніше Борис Шефір в інтерв'ю Радіо Свободі заявив, що не спілкується з президентом, зокрема через це, що у них "конфлікт інтересів" у питаннях мови та політики.

"<...> Я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру. Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч [із Зеленським], я сказав би: "Давай це діло згортати і давай дружити". Але там зовсім інші установки", – сказав тоді він, додавши, що "було б прекрасно знову дружити з Росією".

Сергій Шефір заявив, що "категорично не згоден з позицією брата", оскільки "Росія – країна-агресор і терорист, яка розвʼязала війну проти нашої країни".

"Росія і персонально Путін повинні понести відповідальність за злочини, скоєні проти українців. Україні потрібен мир. І формула цього миру чітко висловлена Володимиром Зеленським. Його дії як президента України, які він робить для нашої перемоги, я підтримую як громадянин і друг", – висловився він.

У 2019 році Борис Шефір заявив в інтерв'ю Детектор Медіа, що закон про мову слід скасувати, а з російським диктатором Володимиром Путіним – домовитися щодо завершення війни.

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