Сергей Шефир отреагировал на заявления брата о любви к русскому языку и "дружбе" с Россией

Бывший первый помощник Зеленского заявил, что "категорически не согласен с позицией брата"

Сергей Шефир (Фото: LIGA.net)

Бывший первый помощник президента Украины Владимира Зеленского и соучредитель "Квартала 95" Сергей Шефир заявил, что не согласен с позицией брата Бориса Шефира, – тот выразил мнение, что с Россией "нужно дружить". Соответствующий комментарий Радио Свободе направила PR-служба "Квартала".

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Ранее Борис Шефир в интервью Радио Свободе заявил, что не общается с президентом, в том числе из-за того, что у них "конфликт интересов" в вопросах языка и политики.

"<...> Я говорю по-русски. Я люблю русский язык, русскую культуру. Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость. Будь я рядом [с Зеленским], я бы сказал: "Давай это дело сворачивать и давай дружить". Но там совсем другие установки", – сказал тогда он, добавив, что "было бы прекрасно снова дружить с Россией".

Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен с позицией брата", поскольку "Россия – страна-агрессор и террорист, развязавшая войну против нашей страны".

"Россия и персонально Путин должны понести ответственность за преступления, совершенные против украинцев. Украине нужен мир. И формула этого мира четко высказана Владимиром Зеленским. Его действия как президента Украины, которые он предпринимает для нашей победы, я поддерживаю как гражданин и друг", – высказался он.

В 2019 году Борис Шефир заявил в интервью Детектор Медиа, что закон о языке следует отменить, а с российским диктатором Владимиром Путиным – договориться о завершении войны.

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