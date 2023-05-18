Сейм Литви: Компартія відповідальна за злочинні депортації, РФ в Україні їх повторює

Сейм Литви поклав відповідальність за депортацію литовців у період радянської окупації країни на комуністичну партію Литви та зазначив, що ці самі злочини геноциду Росія творить в Україні. Про це повідомляє LRT.lt.

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Парламент Литви ухвалив резолюцію до 75-х роковин найбільшої депортації литовців, яку радянські окупанти провели 22 травня 1948 року.

У резолюції сказано, що комуністична партія Литви "несе відповідальність за знищення мешканців Литви, конфіскацію та присвоєння їх майна, тортури та депортації, рівнозначні геноциду, які були сплановані та проведені за її вказівками окупаційно-репресивними структурами у 1940-1963 роках."

Депутати Сейму зазначили, що сьогодні в Україні так само, як і тоді, "окупанти та їхні місцеві поплічники відповідно до заздалегідь продуманих схем та інструкцій депортують українців з їхніх рідних земель, масово викрадають їхніх дітей, захоплюють будинки та інше майно".

18 травня в Україні – день пам'яті жертв сталінської депортації та геноциду кримськотатарського народу 1944 року.

27 квітня ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій наголошується, що згідно з нормами міжнародного права примусова депортація українських дітей на територію РФ – це ознака геноциду.

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