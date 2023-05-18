Сейм Литвы: Компартия ответственна за преступные депортации, РФ в Украине их повторяет

Сейм Литвы возложил ответственность за депортации литовцев в период советской оккупации страны на коммунистическую партию Литвы и отметил, что эти же преступления геноцида Россия творит в Украине. Об этом сообщает LRT.lt.

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Парламент Литвы принял резолюцию к 75-й годовщине крупнейшей депортации литовцев, которую советские оккупанты провели 22 мая 1948 года.

В резолюции сказано, что коммунистическая партия Литвы "несет ответственность за уничтожение жителей Литвы, конфискацию и присвоение их имущества, пытки и депортации, равнозначные геноциду, которые были спланированы и проведены по ее указаниям оккупационно-репрессивными структурами в 1940-1963 годах".

Депутаты Сейма отметили, что сегодня в Украине точно так же, как и тогда, "оккупанты и их местные пособники в соответствии с заранее продуманными схемами и инструкциями депортируют украинцев с их родных земель, массово похищают их детей, захватывают дома и другое имущество".

18 мая в Украине - день памяти жертв сталинской депортации и геноцида крымскотатарского народа в 1944 году.

27 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация украинских детей на территорию РФ – это признак геноцида.

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