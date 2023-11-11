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Щоб не продавали і не розбавляли. Пальне для ЗСУ тепер фарбуватимуть у червоний та зелений

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 16:42
Щоб не продавали і не розбавляли. Пальне для ЗСУ тепер фарбуватимуть у червоний та зелений - Фото
Фото - Depositphotos

Міністерство оборони зобов’яже постачальників маркувати пальне для ЗСУ червоним (дизель) та зеленим (бензин) кольорами, щоб уникнути незаконного продажу і розбавлення. Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня, повідомили у відомстві.

В Міноборони зазначили, що в дизельне пальне буде додано фарбник яскраво червоного кольору. Маркування дасть можливість ідентифікувати та відстежувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшить можливість його незаконного продажу.

У ЗСУ марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада.

Крім того, як стверджують у Міноборони, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального, адже якість пального для військової техніки має надважливе значення.

"Промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору", – зазначили у міністерстві.

Для бензину також буде впроваджено свій барвник – зеленого кольору.

В результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться, запевнили у відомстві.

  • На початку 2023 року навколо Міноборони виник гучний скандал, коли з'ясувалося, що воно закуповує продукти для військових у кілька разів дорожче, ніж у столичних магазинах.
  • Верховна Рада зобов'язала Міністерство оборони частково відкрити інформацію про свої закупівлі – з кінця квітня воно оприлюднює звіти про тендери.

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Оксана Житнюк
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