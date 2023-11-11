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Чтобы не продавали и не разбавляли. Горючее для ВСУ начнут красить в красный и зеленый

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11.11.2023, 16:42
Чтобы не продавали и не разбавляли. Горючее для ВСУ начнут красить в красный и зеленый - Фото
Фото - Depositphotos

Министерство обороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным (дизель) и зеленым (бензин) цветами во избежание незаконной продажи и разбавления. Поставки такого маркированного горючего Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе, сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в дизельное топливо будет добавлен краситель ярко-красного цвета. Маркировка позволит идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшит возможность его незаконной продажи.

В ВСУ маркированное дизтопливо попадет в конце ноября.

Кроме того, как утверждают в Минобороны, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах по смешиванию горючего, ведь качество горючего для военной техники имеет сверхважное значение.

"Промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное горючее будет менее красного или розового цвета", – отметили в министерстве.

Для бензина также будет внедрен свой краситель – зеленого цвета.

В результате нововведения цена на дизель и бензин не изменится, заверили в ведомстве.

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Оксана Житнюк
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