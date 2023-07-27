"Схеми" знайшли паспорт РФ у судді Слов'янська. Прокуратура порушила справу проти журналістів

Слов'янська окружна прокуратура порушила кримінальну справу проти журналістів за заявою судді, у якої "Схеми" виявили російське громадянство. Про це повідомляють "Схеми".

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13 липня журналісти "Схем" розповіли, що знайшли у судді Донецького окружного суду Людмили Арестової російський паспорт, номер платника податків РФ та з'ясували, що з 2018-го до січня 2022 року вона провела 255 днів в окупованому Криму.

Як зазначається, ще під час підготовки розслідування "Схем" Арестова повідомила Вищу раду правосуддя та Офісу генпрокурора про "втручання у здійснення правосуддя з метою його дискредитації".

Як пишуть журналісти, тепер Слов'янська окружна прокуратура відкрила на цій підставі кримінальне провадження за статтею "втручання у діяльність судових органів".

У своєму зверненні до ВРП та ОГП Арестова повідомила, що журналіст "Схем" Георгій Шабаєв з метою "дискредитації" її як судді "під час війни з РФ активно співпрацює з країною агресором", "передає зібрану інформацію до спеціальних служб Росії" і "здійснює незаконне стеження".

Журналісти наголосили, що на додачу до решти доказів, про які вони вже розповіли у розслідуванні, "Схеми" знайшли додаткові підтвердження використання суддею Арестовою свого російського паспорта.

"У витоку з баз даних авіаперельотів РФ є інформація про те, що після окупації півострова у травні 2014 року суддя Арестова літала до Москви. 11 травня суддя вилетіла рейсом Сімферополь-Домодєдово і повернулася до Криму 14 травня 2014 року. В обох випадках суддя використала свій російський паспорт", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 27 липня, слідчі Національної поліції у Слов'янську Донецької області викликали на допит Шабаєва у кримінальній справі, яка була відкрита проти нього Слов'янською окружною прокуратурою.

"Сьогодні о 10-й ранку я отримав телефонний дзвінок від слідчої четвертого відділу поліції Слов'янська Юлії Сазоненко про виклик мене на допит у вказаній кримінальній справі", – повідомив Шабаєв.

Як зазначається, у поліції журналісту уточнили, що поки що він не має процесуального статусу, а допит потрібен "для з'ясування обставин".

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