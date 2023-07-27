"Схемы" нашли паспорт РФ у судьи Славянска. Прокуратура открыла дело против журналистов

Славянская окружная прокуратура открыла уголовное дело против журналистов по заявлению судьи, у которой "Схемы" обнаружили российское гражданство. Об этом сообщают "Схемы".

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13 июля журналисты "Схем" рассказали, что нашли у судьи Донецкого окружного суда Людмилы Арестовой российский паспорт, номер налогоплательщика РФ и выяснили, что с 2018 по январь 2022 она провела 255 дней в оккупированном Крыму.

Как отмечается, еще во время подготовки расследования "Схем" Арестова сообщила Высшему совету правосудия и Офису генпрокурора о "вмешательстве в осуществление правосудия с целью его дискредитации".

Как пишут журналисты, теперь Славянская окружная прокуратура открыла на этом основании уголовное производство по статье "вмешательство в деятельность судебных органов".

В своем обращении к ВРП и ОГП Арестова сообщила, что журналист "Схем" Георгий Шабаев с целью "дискредитации" ее как судьи "во время войны с РФ активно сотрудничает со страной агрессором", "передает собранную информацию в специальные службы России" и "осуществляет незаконную слежку".

Журналисты подчеркнули, что вдобавок ко всем другим доказательствам, о которых они уже рассказали в расследовании, "Схемы" нашли дополнительные подтверждения использования судьей Арестовой своего российского паспорта.

"В утечке из баз данных авиаперелетов РФ есть информация о том, что после оккупации полуострова в мае 2014 года судья Арестова летала в Москву. 11 мая судья вылетела рейсом Симферополь-Домодедово и вернулась в Крым 14 мая 2014 года. В обоих случаях судья использовала свой русский паспорт", – говорится в сообщении.

Сегодня, 27 июля, следователи Национальной полиции в Славянске Донецкой области вызвали на допрос Шабаева по уголовному делу, отрытому против него Славянской окружной прокуратурой.

"Сегодня в 10 утра я получил телефонный звонок от следователя четвертого отдела полиции Славянска Юлии Сазоненко о вызове меня на допрос по указанному уголовному делу", – сообщил Шабаев.

Как отмечается, в полиции журналисту уточнили, что пока у него нет процессуального статуса, а допрос нужен "для выяснения обстоятельств".

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