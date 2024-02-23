Шмигаль анонсував "План взаєморозуміння" з Польщею, інакше "будуть дзеркальні заходи"

Польські фермери на тракторах із 9 лютого блокують дороги майже в трьох сотнях міст та містечок країни

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль після візиту на українсько-польський кордон запропонував "План взаєморозуміння" з п'яти кроків, згідно з яким Україна пропонує Польщі розблокувати спільний кордон. Він заявив, що Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску з Польщею, якщо блокада не припиниться.

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Ввечері прем'єр-міністр повідомив, що зустріч українських і польських урядовців на кордоні, яка була запланована на п'ятницю, 23 лютого, і мала стати кроком до врегулювання кризи, не відбулася.

Згідно з "Планом" Шмигаля, Україна готова експортувати до ЄС товари без квот та мит в обсягах не більше, ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, то повернуться обмеження. Також Україна не відмовляється продовжити механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпаку.

По-друге, Україна направить звернення до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів чотири й п'ять, до яких входить аграрна політика та транспорт. Шмигаль зазначив, що це необхідно, аби відкинути маніпуляції щодо якості української аграрної продукції.

Водночас принципова позиція України — це повна лібералізація торгівлі з ЄС. Прем'єр підкреслив, що це продовження "економічного безвізу" — скасування ввізних мит та інших обмежень у двосторонній торгівлі між Україною та Євросоюзом.

Третім кроком пропонується польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС.

Четвертий крок передбачає створення "Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів двох країн та представника Єврокомісії.

"Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня — дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі", — зазначив він та наголосив, що в іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

П’ятий крок має на меті розв'язати питання з пропуском на кордоні не лише боєприпасів, військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів, а й інших груп товарів.

Фото: Денис Шмигаль

Польські фермери на тракторах із 9 лютого блокують дороги майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.

20 лютого польські фермери відкрили вагон з українською кукурудзою і висипали її на колії.

23 лютого біля пункту пропуску "Дорогуськ" невідомі особи відкрили вагони з українським ріпаком і висипали його на рейки.

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