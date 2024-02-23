Шмыгаль анонсировал "План взаимопонимания" с Польшей, иначе "будут зеркальные меры"

Польские фермеры на тракторах с 9 февраля блокируют дороги почти в трех сотнях городов и городков страны

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль после визита на украинско-польскую границу предложил "План взаимопонимания", состоящий из пяти шагов, согласно которому Украина предлагает Польше разблокировать общую границу. Он заявил, что Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска с Польшей, если блокада не прекратится.

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Вечером премьер-министр сообщил, что встреча украинских и польских чиновников на границе, которая была запланирована на пятницу, 23 февраля и должна была стать шагом к урегулированию кризиса, не состоялась.

Согласно "Плану" Шмыгаля, Украина готова экспортировать в ЕС товары без квот и пошлин в объемах не более, чем были в среднем в 2022 и 2023 годах. Если будет экспортировать больше, то вернутся ограничения. Также Украина не отказывается продолжить механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Во-вторых, Украина направит обращение в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный скрининг, то есть анализ кластеров четыре и пять, в которые входит аграрная политика и транспорт. Шмыгаль отметил, что это необходимо, чтобы отбросить манипуляции относительно качества украинской аграрной продукции.

В то же время принципиальная позиция Украины – это полная либерализация торговли с ЕС. Премьер подчеркнул, что это продолжение "экономического безвиза" – отмена ввозных пошлин и других ограничений в двусторонней торговле между Украиной и Евросоюзом.

Третьим шагом предлагается польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

Четвертый шаг предусматривает создание "Трехстороннего штаба: Украина, Польша, Европейская комиссия" под сопредседательством аграрных министров двух стран и представителя Еврокомиссии.

"Трехсторонний штаб должен работать круглосуточно, и вопрос блокирования границы должен быть решен значительно раньше, чем 28 марта – даты, когда должно было бы состояться совместное заседание правительств Украины и Польши", – отметил он и добавил, что в противном случае Украина оставляет за собой право применять зеркальные меры на пунктах пропуска.

Пятый шаг имеет целью решить вопрос с пропуском на границе не только боеприпасов, военного оборудования, гуманитарной помощи, медицинских средств, но и других групп товаров.

Фото: Денис Шмигаль

Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов и городков страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.

11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорогуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту затею негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.

20 февраля польские фермеры открыли вагон с украинской кукурузой и высыпали ее на рельсы.

23 февраля возле пункта пропуска "Дорогуск" неизвестные открыли вагоны с украинским рапсом и высыпали его на рельсы.

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