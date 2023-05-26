Шольц: Контакти з Путіним можна буде відновити у належний час, зараз немає умов
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає відновлення своїх контактів із диктатором Росії Володимиром Путіним "в належний час", коли для такої розмови з'являться умови. Про це канцлер сказав в інтерв'ю газеті Koelner Stadt-Anzeiger (доступно за передплатою).
Шольц не виключив, що можна буде поновити контакти з Путіним навіть після нинішнього фактично повного припинення відносин через вторгнення Росії в Україну.
"Мій останній телефонний дзвінок (до Путіна. – Ред.) був деякий час тому, але я планую знову поговорити з Путіним свого часу", – сказав Шольц.
У відповідь на запитання про перспективи мирних переговорів Шольц сказав, що "Путін повинен зрозуміти, що війну не можна закінчити "якимось замороженим миром" і "перетворивши нинішню лінію фронту на новий "кордон" між Росією та Україною".
За його словами, "мова має йти про справедливий мир, обов'язковою умовою якого є виведення російських військ".
Остання телефонна розмова Шольца з Путіним відбулася 2 грудня 2022 року, в ній канцлер ФРН засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну у забезпеченні її обороноздатності від агресії Росії.
22 лютого 2023 року у Шольца заявляли, що канцлер планує "найближчим часом" провести чергову телефонну розмову з Путіним, проте про такі розмови більше не повідомлялося.
- В одному з інтерв'ю Шольц говорив, що Путін "дуже ввічливий у телефонних розмовах", хоча у них "категорична розбіжність у поглядах".
- 5 березня 2023 року Шольц заявив, що будь-які мирні переговори повинні починатися з того, що Путін припинить агресію проти України та виведе війська.
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