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Шольц: Контакти з Путіним можна буде відновити у належний час, зараз немає умов

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 09:32
Шольц: Контакти з Путіним можна буде відновити у належний час, зараз немає умов - Фото
Олаф Шольц (Фото - EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключає відновлення своїх контактів із диктатором Росії Володимиром Путіним "в належний час", коли для такої розмови з'являться умови. Про це канцлер сказав в інтерв'ю газеті Koelner Stadt-Anzeiger (доступно за передплатою).

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Шольц не виключив, що можна буде поновити контакти з Путіним навіть після нинішнього фактично повного припинення відносин через вторгнення Росії в Україну.

"Мій останній телефонний дзвінок (до Путіна. – Ред.) був деякий час тому, але я планую знову поговорити з Путіним свого часу", – сказав Шольц.

У відповідь на запитання про перспективи мирних переговорів Шольц сказав, що "Путін повинен зрозуміти, що війну не можна закінчити "якимось замороженим миром" і "перетворивши нинішню лінію фронту на новий "кордон" між Росією та Україною".

За його словами, "мова має йти про справедливий мир, обов'язковою умовою якого є виведення російських військ".

Остання телефонна розмова Шольца з Путіним відбулася 2 грудня 2022 року, в ній канцлер ФРН засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну у забезпеченні її обороноздатності від агресії Росії.

22 лютого 2023 року у Шольца заявляли, що канцлер планує "найближчим часом" провести чергову телефонну розмову з Путіним, проте про такі розмови більше не повідомлялося.

  • В одному з інтерв'ю Шольц говорив, що Путін "дуже ввічливий у телефонних розмовах", хоча у них "категорична розбіжність у поглядах".
  • 5 березня 2023 року Шольц заявив, що будь-які мирні переговори повинні починатися з того, що Путін припинить агресію проти України та виведе війська.

Сергій Бережний
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