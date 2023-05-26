Шольц: Контакты с Путиным можно будет возобновить в надлежащее время, сейчас нет условий

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключает возобновления своих контактов с диктатором России Владимиром Путиным "в надлежащее время", когда для такого разговора появятся условия. Об этом канцлер сказал в интервью газете Koelner Stadt-Anzeiger (доступно по подписке).

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Шольц не исключил, что можно будет восстановить контакты с Путиным даже после нынешнего фактически полного прекращения отношений из-за вторжения России в Украину.

"Мой последний телефонный звонок (Путину. – Ред.) был некоторое время назад, но я планирую снова поговорить с Путиным в свое время", — сказал Шольц.

В ответ на вопрос о перспективах мирных переговоров Шольц сказал, что "Путин должен понять, что войну нельзя закончить "каким-нибудь замороженным миром" и "превратив нынешнюю линию фронта в новую "границу" между Россией и Украиной".

По его словам, "речь должна идти о справедливом мире, обязательным условием которого является вывод российских войск".

Последний телефонный разговор Шольца с Путиным состоялся 2 декабря 2022 года, в нем канцлер ФРГ осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении ее обороноспособности от агрессии России.

22 февраля 2023 года у Шольца заявляли, что канцлер планирует "в ближайшее время" провести очередной телефонный разговор с Путиным, однако о таких разговорах больше не сообщалось.

В одном из интервью Шольц говорил, что Путин "очень вежлив в телефонных разговорах", хотя у них "категорическое расхождение во мнениях".

5 марта 2023 года Шольц заявил, что любые мирные переговоры должны начинаться с того, что Путин прекратит агрессию против Украины и выведет войска.

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