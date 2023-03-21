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Путин очень вежлив в телефонных разговорах, у нас вопиющее различие в мнениях — Шольц

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 09:31
Путин очень вежлив в телефонных разговорах, у нас вопиющее различие в мнениях — Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор Владимир Путин очень вежлив в телефонных разговорах с ним. Об этом он сообщил в интервью Rheinische Post.

По его словам, он регулярно разговаривает с Путиным, а диалоги продолжаются час-полтора. 

"Иногда на немецком, иногда с переводом. И да, Путин в этих разговорах вежливый человек. Мы называем друг друга по имени", — сказал канцлер.

Шольц дал понять, что между ним и Путиным сохраняются "вопиющие различия во мнениях".

Политик заявил, что солидарность западных стран помогает противостоять агрессии РФ. 

"У нас общая политическая концепция с США. И Европейский Союз демонстрирует больше общности, чем это видно внешнему миру", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война владимир путин переговоры с россией олаф шольц
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