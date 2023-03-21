Путин очень вежлив в телефонных разговорах, у нас вопиющее различие в мнениях — Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор Владимир Путин очень вежлив в телефонных разговорах с ним. Об этом он сообщил в интервью Rheinische Post.

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По его словам, он регулярно разговаривает с Путиным, а диалоги продолжаются час-полтора.

"Иногда на немецком, иногда с переводом. И да, Путин в этих разговорах вежливый человек. Мы называем друг друга по имени", — сказал канцлер.

Шольц дал понять, что между ним и Путиным сохраняются "вопиющие различия во мнениях".

Политик заявил, что солидарность западных стран помогает противостоять агрессии РФ.

"У нас общая политическая концепция с США. И Европейский Союз демонстрирует больше общности, чем это видно внешнему миру", — резюмировал он.

2 марта канцлер ФРГ заявил, что Россия не победит в войне.

16 марта Шольц сказал, что Украине срочно нужны боеприпасы, и Германия поможет обеспечить постоянные поставки.

Шольц считает, что агрессивная война России в Украине не закончится быстро, а потом придется еще долго разбираться с ее последствиями.

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Дмитро Гриниченко

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