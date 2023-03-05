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Шольц: Украина "готова к миру", но первым шагом к нему должен стать вывод войск РФ

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 19:53
Шольц: Украина
Олаф Шольц (фото — Twitter канцлера)

Любые мирные переговоры должны начинаться с того, что российский диктатор Владимир Путин прекратит агрессию против Украины и выведет войска. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет CNN.

Шольц считает, что любые переговоры о прекращении войны в Украине начнутся только после того, как Путин поймет, что ему не выиграть. 

"На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понял, что с этим вторжением и империалистической агрессией он не добьется успеха, и что он должен вывести войска. Это и станет основой для переговоров", — сказал Шольц.

При этом он считает, что Украина уже "готова к миру".

"Если посмотреть на предложение украинцев, видно, что они готовы к миру. Но для этого должно быть что-то сделано, и это должен сделать Путин", — сказал Шольц.

  • 17 февраля 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, которая "выбрала войну", потерпит поражение.   
  • 2 марта Шольц заявил, что Путин все еще не готов вести переговоры и Россия продолжает рассчитывать на военную победу в Украине.
Сергій Бережний
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