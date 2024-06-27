Шольц закликав до справедливішого розподілу українських біженців у Європі

Країни, які роблять менший внесок у зусилля з прийняття українських біженців, мають отримувати допомогу від ЄС, заявив німецький лідер

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до більш справедливого розподілу українських біженців у країнах Європи. Про це повідомляє Reuters.

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Він підкреслив, що країни, які роблять менший внесок у зусилля з прийняття українських біженців, мають отримувати допомогу від ЄС.

"Якщо інші країни беруть меншу участь у прийнятті біженців, це означає, що Європа надасть цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування засобів до існування, професійної підготовки, мовних курсів і всіх речей, які відіграють певну роль", – сказав він.

Він додав, що саме Німеччина, Польща, Чехія та деякі інші країни – це країни, куди українці найбільше тікають від війни.

У січні влада Норвегії повідомляла про те, що обмежить фінансову допомогу переміщеним особам з України, щоб уникнути навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг у країні.

15 травня в уряді Ірландії повідомили, що скоротять рівень виплат для українських біженців в країні – йдеться про зниження з 220 євро до 38,80.

10 червня у Польщі схвалили зміни до закону про допомогу українським біженцям. Зокрема, тепер українські біженці не зможуть отримувати одноразову соцвиплату у розмірі 300 злотих (близько 70 євро).

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