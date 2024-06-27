Шольц призвал к более справедливому распределению украинских беженцев в Европе
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к более справедливому распределению украинских беженцев в странах Европы. Об этом сообщает Reuters.
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Он подчеркнул, что страны, которые вносят меньший вклад в усилия по принятию украинских беженцев, должны получать помощь от ЕС.
"Если другие страны принимают меньшее участие в принятии беженцев, это означает, что Европа предоставит этим странам специальную финансовую поддержку для финансирования средств к существованию, профессиональной подготовке, языковым курсам и всем вещам, которые играют определенную роль", – сказал он.
Он добавил, что именно Германия, Польша, Чехия и некоторые другие страны – это страны, куда украинцы больше всего бегут от войны.
- В январе власти Норвегии сообщали о том, что ограничат финансовую помощь перемещенным лицам из Украины, чтобы избежать нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот в стране.
- 15 мая в правительстве Ирландии сообщили, что сократят уровень выплат для украинских беженцев в стране – речь идет о снижении с 220 евро до 38,80.
- 10 июня в Польше одобрили изменения в закон о помощи украинским беженцам. В частности, теперь украинские беженцы не смогут получать единовременную соцвыплату в размере 300 злотых (около 70 евро).
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