Штайнмаєр не проти перегляду політики Меркель щодо Росії. Одночасно каже: Наївності не було
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не проти перегляду політики ексканцлерки ФРН Ангели Меркель щодо Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ZDF.
За його словами, він "зовсім не проти" перегляду політики Німеччини, яка була за Меркель.
Водночас Штайнмаєр заявив, що у відносинах з РФ не було "ніякої наївності або велелюбного служіння".
"Була спроба створити архітектуру безпеки в Європі завдяки включенню Росії. Зрештою це не спрацювало", — заявив президент ФРН.
Він зазначив, що Німеччина має зробити з цього висновки на майбутнє.
"На жаль, означає, що в майбутньому безпеку Європи буде забезпечена не з Росією, а без неї. Ми захищатимемо один одного. А це означає величезні витрати на оборонний бюджет", — резюмував Штайнмаєр.
- У серпні 2022 року лідер німецької опозиції Мерц заявив, що Меркель не може бути посередницею і що ФРН "недостатньо допомагає Україні".
- У вересні Меркель закликала серйозно ставитися до погроз Путіна і виступила за відносини з РФ "потім". Радник глави ОП назвав це "чистим лицемірством".
- Ексрадник Меркель у жовтні визнав, що "ми більше не маємо виключати членство України в НАТО".
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