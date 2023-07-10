Штайнмаєр не проти перегляду політики Меркель щодо Росії. Одночасно каже: Наївності не було

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не проти перегляду політики ексканцлерки ФРН Ангели Меркель щодо Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ZDF.

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За його словами, він "зовсім не проти" перегляду політики Німеччини, яка була за Меркель.

Водночас Штайнмаєр заявив, що у відносинах з РФ не було "ніякої наївності або велелюбного служіння".

"Була спроба створити архітектуру безпеки в Європі завдяки включенню Росії. Зрештою це не спрацювало", — заявив президент ФРН.

Він зазначив, що Німеччина має зробити з цього висновки на майбутнє.

"На жаль, означає, що в майбутньому безпеку Європи буде забезпечена не з Росією, а без неї. Ми захищатимемо один одного. А це означає величезні витрати на оборонний бюджет", — резюмував Штайнмаєр.

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