Штайнмайер не против пересмотра политики Меркель по РФ. Одновременно: Наивности не было
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не против пересмотра политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.
По его словам, он "совсем не против" пересмотра политики Германии, которая была при Меркель.
Одновременно Штайнмайер заявил, что в отношениях с РФ не было "никакой наивности или велеречивого служения".
"Была предпринята попытка создать архитектуру безопасности в Европе за счет включения России. В конце концов это не сработало", — заявил президент ФРГ.
Он отметил, что Германия должна сделать из этого выводы на будущее.
"К сожалению, означает, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена не с Россией, а без нее. Мы будем защищать друг друга. А это означает огромные расходы на оборонный бюджет", — резюмировал Штайнмайер.
- В августе 2022 года лидер немецкой оппозиции Мерц заявил, что Меркель не может быть посредницей и что ФРГ "недостаточно помогает Украине".
- В сентябре Меркель призвала относиться серьезно к угрозам Путина и выступила за отношения с РФ "потом". Советник главы ОП назвал это "чистым лицемерием".
- Экс-советник Меркель в октябре признал, что "мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО".
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