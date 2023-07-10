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Штайнмайер не против пересмотра политики Меркель по РФ. Одновременно: Наивности не было

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 10:32
Штайнмайер не против пересмотра политики Меркель по РФ. Одновременно: Наивности не было - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер и Ангела Меркель (Фото: EPA)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не против пересмотра политики экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении России. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

По его словам, он "совсем не против" пересмотра политики Германии, которая была при Меркель. 

Одновременно Штайнмайер заявил, что в отношениях с РФ не было "никакой наивности или велеречивого служения". 

"Была предпринята попытка создать архитектуру безопасности в Европе за счет включения России. В конце концов это не сработало", — заявил президент ФРГ. 

Он отметил, что Германия должна сделать из этого выводы на будущее. 

"К сожалению, означает, что в будущем безопасность Европы будет обеспечена не с Россией, а без нее. Мы будем защищать друг друга. А это означает огромные расходы на оборонный бюджет", — резюмировал Штайнмайер.

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Дмитрий Гриниченко
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РоссияГерманиявойнаАнгела МеркельФранк-Вальтер Штайнмайер
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