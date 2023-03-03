Меркель не пустила Украину в НАТО, она ответственна за войну — глава комитета Бундестага
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель частично ответственна за войну России против Украины. Об этом она сказала в интервью каналу NTV.
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По ее словам, тот факт, что Украина не стала членом НАТО был большой ошибкой, которую допустили Меркель и бывший президент Франции Николя Саркози, когда внтировали вступление Украины в Альянс в 2008 году, чтобы "не провоцировать Россию".
Она отметила, что на правительстве Германии лежит особая ответственность за поведение страны в то время, а поэтому необходимо продолжать поставки вооружений Украине.
"Историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полных ошибочных суждений", — сказала Штрак-Циммерманн.
Политик подчеркнула, что диктатор Владимир Путин не ожидал такой широкой поддержки Украины и считал союзников "полными слабаками".
- В августе 2022 года лидер немецкой оппозиции Мерц заявил, что Меркель не может быть посредницей и что ФРГ "недостаточно помогает Украине".
- В сентябре Меркель призвала относиться серьезно к угрозам Путина и выступила за отношения с РФ "потом". Советник главы ОП назвал это "чистым лицемерием".
- Экс-советник Меркель в октябре признал, что "мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО".
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