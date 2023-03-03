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Меркель не пустила Украину в НАТО, она ответственна за войну — глава комитета Бундестага

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 13:49
Меркель не пустила Украину в НАТО, она ответственна за войну — глава комитета Бундестага - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: EPA)

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель частично ответственна за войну России против Украины. Об этом она сказала в интервью каналу NTV.

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По ее словам, тот факт, что Украина не стала членом НАТО был большой ошибкой, которую допустили Меркель и бывший президент Франции Николя Саркози, когда внтировали вступление Украины в Альянс в 2008 году, чтобы "не провоцировать Россию". 

Она отметила, что на правительстве Германии лежит особая ответственность за поведение страны в то время, а поэтому необходимо продолжать поставки вооружений Украине. 

"Историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полных ошибочных суждений", — сказала Штрак-Циммерманн.

Политик подчеркнула, что диктатор Владимир Путин не ожидал такой широкой поддержки Украины и считал союзников "полными слабаками".

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Дмитро Гриниченко
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Германия война Ангела Меркель владимир путин нато Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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