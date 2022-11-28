Меркель заявила, что хотела повлиять на Путина, но не смогла. Подоляк: Замаливает грехи

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сказала, что хотела повлиять на диктатора Владимира Путина, чтобы тот не начинал тотальную войну против Украины, но союзники якобы не поддержали ее инициативу летом 2021 года. Об этом он сообщил в комментарии Bild.

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По его словам, высказывания Меркель являются отговорками, так как она много лет назад должна была признать, что от Путина исходит опасность, чтобы ее предотвратить.

"У меня вопрос к госпоже Меркель: как долго она была канцлером? Несколько сроков. Путин же стал президентом не в 2021 году. Почему только в конце её канцлерства выяснилось, что Путин понимает только силу? Разве раньше это было неясно?" — сказал Подоляк.

Он упомянул войну России против Грузии в 2008 году и оккупацию Крыма в 2014 году, указывая, что РФ планомерно скатывалась к диктатуре.

Подоляк считает, что на посту канцлера Меркель могла снизить газовую зависимость от РФ, ужесточить санкции после оккупации Крыма и ограничить вещание российских пропагандистских каналов.

"Меркель пытается замолить свои грехи, но это не сработает. История точно покажет, благодаря кому стало возможным существование путинского режима", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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