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Сі Цзіньпін на зустрічі з Блінкеном: Китай та США досягли згоди з низки конкретних питань

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 12:27
Сі Цзіньпін на зустрічі з Блінкеном: Китай та США досягли згоди з низки конкретних питань - Фото
Ентоні Блінкен і Сі Цзіньпін (Фото: Li Xueren/Сіньхуа)

Глава КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Пекін і Вашингтон "досягнули згоди щодо низки конкретних питань". Про це повідомив пропагандистський канал CGTN, який контролює Компартія Китаю.

Під час зустрічі в Будинку народних зборів у Пекіні Сі сказав, що головний дипломат Китаю Ван І та міністр закордонних справ КНР Цінь Ґан охарактеризували свої переговори з Блінкеном як "відверті та ґрунтовні".

"Китайська сторона чітко виклала свою позицію, і обидві сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, досягнутих з президентом Байденом і мною на Балі. Сторони також досягли прогресу і досягли згоди з низки конкретних питань", — сказав китайський правитель.

Сі заявив, що "взаємодія між державами завжди має ґрунтуватися на взаємній повазі та щирості".

"Я сподіваюся, що держсекретар Блінкен через цей візит зможе зробити позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин", — резюмував він.

  • 8 травня 2023 року у МЗС Китаю заявили, що "вкрай важливо" стабілізувати відносини зі США, але розповіли про "помилки" Вашингтона.
  • 9 травня у Держдепартаменті США зауважили, що Китай має чути не лише росіян, а й українців щодо врегулювання війни Росії проти України.
  • 15 травня речник Білого дому повідомив, що в США не бачать ознак того, що Китай постачає зброю РФ.

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Дмитро Гриниченко
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