Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном: Китай и США достигли согласия по ряду вопросов
19.06.2023, 12:27
Энтони Блинкен и Си Цзиньпин (Фото: Li Xueren/Синьхуа)
Глава КНР Си Цзиньпин на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин и Вашингтон "достигли согласия по ряду конкретных вопросов". Об этом сообщил пропагандистский канал CGTN, который контролирует Компартия Китая.
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Во время встречи в Доме народных собраний в Пекине Си сказал, что главный дипломат Китая Ван И и министр иностранных дел КНР Цинь Ган охарактеризовали свои переговоры с Блинкеном как "откровенные и обстоятельные".
"Китайская сторона четко изложила свою позицию, и обе стороны согласились следовать общим договоренностям, достигнутым с президентом Байденом и мной на Бали. Стороны также добились прогресса и достигли согласия по ряду конкретных вопросов", — сказал китайский правитель.
Си заявил, что "взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности".
"Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений", — резюмировал он.
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