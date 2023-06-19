Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном: Китай и США достигли согласия по ряду вопросов

Глава КНР Си Цзиньпин на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин и Вашингтон "достигли согласия по ряду конкретных вопросов". Об этом сообщил пропагандистский канал CGTN, который контролирует Компартия Китая.

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Во время встречи в Доме народных собраний в Пекине Си сказал, что главный дипломат Китая Ван И и министр иностранных дел КНР Цинь Ган охарактеризовали свои переговоры с Блинкеном как "откровенные и обстоятельные".





"Китайская сторона четко изложила свою позицию, и обе стороны согласились следовать общим договоренностям, достигнутым с президентом Байденом и мной на Бали. Стороны также добились прогресса и достигли согласия по ряду конкретных вопросов", — сказал китайский правитель.

Си заявил, что "взаимодействие между государствами всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности".

"Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен посредством этого визита сможет внести позитивный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений", — резюмировал он.

8 мая 2023 года в МИД Китая заявили, что "крайне важно" стабилизировать отношения с США, но рассказали об "ошибках" Вашингтона.

9 мая в Госдепартаменте США отметили, что Китай должен слышать не только россиян, но и украинцев по вопросам урегулирования войны России против Украины.

15 мая представитель Белого дома сообщил, что в США не видят признаков того, что Китай поставляет оружие РФ. Читайте также: Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином "рано или поздно"

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