Сили оборони за день знищили 29 одиниць російської артилерії – зведення втрат

Армія Росії протягом 20 травня втратила 730 військових, два танки, 29 одиниць артилерії. З початку повномасштабної війни в Україні знищено понад 203 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 203 160 (+730) осіб ліквідовано,

→ танків – 3783 (+2),

→ бойових броньованих машин – 7398 (+16),

→ артилерійських систем – 3258 (+29),

→ РСЗВ – 564 (0),

→ засобів ППО – 327 (+2),

→ літаків – 308 (0),

→ гелікоптерів – 294 (0),

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21),

→ крилатих ракет – 1011 (0),

→ кораблів/катерів – 18 (0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 6115 (+12),

→ спецтехніки – 425 (+2).

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