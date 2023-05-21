Сили оборони за день знищили 29 одиниць російської артилерії – зведення втрат
Армія Росії протягом 20 травня втратила 730 військових, два танки, 29 одиниць артилерії. З початку повномасштабної війни в Україні знищено понад 203 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 203 160 (+730) осіб ліквідовано,
→ танків – 3783 (+2),
→ бойових броньованих машин – 7398 (+16),
→ артилерійських систем – 3258 (+29),
→ РСЗВ – 564 (0),
→ засобів ППО – 327 (+2),
→ літаків – 308 (0),
→ гелікоптерів – 294 (0),
→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21),
→ крилатих ракет – 1011 (0),
→ кораблів/катерів – 18 (0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 6115 (+12),
→ спецтехніки – 425 (+2).
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