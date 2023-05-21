Силы обороны за день уничтожили 29 единиц российской артиллерии – сводка потерь

Армия России в течение 20 мая потеряла 730 военных, два танка, 29 единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 203 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 203 160 (+730) человек ликвидировано,

→ танков – 3783 (+2),

→ боевых бронированных машин – 7398 (+16),

→ артиллерийских систем – 3258 (+29),

→ РСЗО – 564 (0),

→ средств ПВО – 327 (+2),

→ самолетов – 308 (0),

→ вертолетов – 294 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2822 (+21),

→ крылатых ракет – 1011 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 6115 (+12),

→ спецтехники – 425 (+2).

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