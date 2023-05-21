UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы обороны за день уничтожили 29 единиц российской артиллерии – сводка потерь

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 08:23
Силы обороны за день уничтожили 29 единиц российской артиллерии – сводка потерь - Фото
Фото: Pexels

Армия России в течение 20 мая потеряла 730 военных, два танка, 29 единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 203 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 203 160 (+730) человек ликвидировано,
→ танков – 3783 (+2),
→ боевых бронированных машин – 7398 (+16),
→ артиллерийских систем – 3258 (+29),
→ РСЗО – 564 (0),
→ средств ПВО – 327 (+2),
→ самолетов – 308 (0),
→ вертолетов – 294 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2822 (+21),
→ крылатых ракет – 1011 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 6115 (+12),
→ спецтехники – 425 (+2).

Силы обороны за день уничтожили 29 единиц российской артиллерии – сводка потерь

Читайте также: "Потери в Бахмуте огромные". Сырский показал допрос пленного уголовника из Вагнера

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
потеривойнагенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 