Силы обороны за день уничтожили 29 единиц российской артиллерии – сводка потерь
Армия России в течение 20 мая потеряла 730 военных, два танка, 29 единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 203 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 203 160 (+730) человек ликвидировано,
→ танков – 3783 (+2),
→ боевых бронированных машин – 7398 (+16),
→ артиллерийских систем – 3258 (+29),
→ РСЗО – 564 (0),
→ средств ПВО – 327 (+2),
→ самолетов – 308 (0),
→ вертолетов – 294 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2822 (+21),
→ крылатых ракет – 1011 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 6115 (+12),
→ спецтехники – 425 (+2).
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