Сім головних новин України та світу на 19:00 25 жовтня

1. Росія атакувала "шахедами" Славуту під Хмельницьким. Є багато пошкоджень та постраждалі. Росія вдарила дронами-камікадзе Shahed-136 по Славуті Хмельницької області, є пошкодження та постраждалі, повідомив міський голова Славути Василь Сидор (детальніше).

2. КМІС запитав українців про боротьбу з корупцією — 59% бачать позитив, 34% кажуть: все безнадійно. У контексті боротьби з корупцією 59% українців вбачають позитивні зміни, ще 34% вважають ситуацію безнадійною. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (детальніше).

3. Нардеп Горват отримав підозру від НАБУ на 123 млн грн. Депутат Верховної Ради Роберт Горват з групи "Довіра" отримав підозру від Національного антикорупційного бюро в завданні державі збитків на суму 123 млн грн. Про це повідомляється на сайті НАБУ, ім'я підозрюваного LIGA.net дізналась у співрозмовника в правоохоронних органах (детальніше).

4. Зеленський: Готуємось до ударів по енергетиці. Не тільки відбиватимемося, а й відповідатимемо. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не лише відбиватиме атаки на енергетичну інфраструктуру, а й відповідатиме росіянам. Про це він повідомив за підсумками селекторної наради (детальніше).

5. Чемпіон з підозр Микитась отримав від НАБУ вже п'яту. Колишній депутат Верховної Ради Максим Микитась отримав нову підозру від Національного антикорупційного бюро. Йому інкримінують розкрадання 307 млн грн, виділених у 2018 році на будівництво захищених арсеналів (детальніше).

6. Авдіївка. Штурмів поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед – ЗСУ. Російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун (детальніше).

7. Підрядники виробників "Кинджалів" уникли санкцій, постачання йдуть з ЄС – The insider. Низка російських підрядників, які допомагають виробляти "Кинджали", не потрапили під західні санкції й досі отримують із Європи обладнання та компоненти, необхідні для роботи над створенням ракет, якими окупанти б'ють по Україні. Про це йдеться у розслідуванні російського видання The insider (детальніше).

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