Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 октября

1. Россия атаковала "шахедами" Славуту под Хмельницким. Есть много повреждений и пострадавших. Россия ударила дронами-камикадзе Shahed-136 по Славуте Хмельницкой области, есть повреждения и пострадавшие, сообщил городской голова Славуты Василий Сидор (подробнее).

2. КМИС спросил украинцев о борьбе с коррупцией — 59% видят позитив, 34% говорят: все безнадежно. В контексте борьбы с коррупцией 59% украинцев видят положительные изменения, еще 34% считают ситуацию безнадежной. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии (подробнее).

3. Нардеп Горват получил подозрение от НАБУ на 123 млн грн. Депутат Верховной Рады Роберт Горват из группы "Довіра" получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро в нанесении государству ущерба на сумму 123 млн грн. Об этом сообщается на сайте НАБУ, имя подозреваемого LIGA.net узнала у собеседника в правоохранительных органах (подробнее).

4. Зеленский: Готовимся к ударам по энергетике. Будем не только отражаться, но и отвечать. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет не только отражать атаки на энергетическую инфраструктуру, но и отвечать россиянам. Об этом он сообщил по итогам селекторного совещания (подробнее).

5. Чемпион по подозрениям Микитась получил от НАБУ уже пятое. Бывший депутат Верховной Рады Максим Микитась получил новое подозрение от Национального антикоррупционного бюро. Ему инкриминируют хищение 307 млн грн, выделенных в 2018 году на строительство защищенных арсеналов (подробнее).

6. Авдеевка. Штурмов стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед – ВСУ. Российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун (подробнее).

7. Подрядчики производителей "Кинжалов" избежали санкций, поставки идут из ЕС – The insider. Ряд российских подрядчиков, помогающих производить "Кинжалы", не попали под западные санкции и до сих пор получают из Европы оборудование и компоненты, необходимые для работы над созданием ракет, которыми оккупанты бьют по Украине. Об этом говорится в расследовании российского издания The insider (подробнее).

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