Слідком РФ "звинувачує" Буданова в "терактах". ГУР: Як Нобелівська премія для науковця

"Звинувачення" в "терактах" з боку держави-агресора можна сприймати як визнання "високої професійності". Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи сьогоднішнє повідомлення Слідчого комітету РФ про те, що "представникам вищого військового керівництва України висунуто звинувачення у вчиненні терористичних актів на території Росії".

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"Звинувачення" заочно висунуто начальнику ГУР Кирилу Буданову, командувачу Повітряними силами ЗСУ Миколі Олещуку, командувачу Військово-морськими силами ЗСУ Олексію Неїжпапі та командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку.

Держава-агресор поскаржилась, що з квітня 2022 року по вересень 2023 року Україна нібито організувала та здійснила понад 100 ударів із повітря по РФ із застосуванням дронів літакового типу.

Юсов розповів, що Буданов відреагував своєю "фірмовою" реакцію на цю новину: "Це спокійне обличчя, і робота триває".

"Я думаю, що кожен українець, який чинить опір російським загарбникам, вже є в таких певних списках рашистів. Але, звичайно, для Кирила Буданова, для військово-політичного керівництва України чергові подібні пропагандистські істерики – це насправді визнання роботи. Як для науковця Нобелівська премія, так і для керівника української розвідки подібні звинувачення – це визнання високої професійності, служіння своїй батьківщині та фахової роботи", – сказав Юсов.

Він додав, що ані в Україні, ані у "вільному світі" з точки зору міжнародного права "ці істерики не мають жодного значення".

У квітні 2023 року суд країни-агресора РФ вирішив "заочно заарештувати" Буданова у справі про вибух на незаконно побудованому росіянами Кримському мосту. ФСБ РФ вважало, що ГУР було організатором вибуху. Глава СБУ Малюк заявив, що росіяни "взагалі далекі від реальності".

Буданов, коментуючи "заочний арешт", сказав, що йому "приємно".

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