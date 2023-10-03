Следком РФ "обвиняет" Буданова в "терактах". ГУР: Как Нобелевская премия для ученого

"Обвинение" в "терактах" со стороны государства-агрессора можно воспринимать как признание "высокого профессионализма". Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя сегодняшнее сообщение Следственного комитета РФ о том, что "представителям высшего военного руководства Украины предъявлены обвинения в совершении террористических актов на территории России".

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"Обвинения" заочно выдвинуты начальнику ГУР Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

Государство-агрессор пожаловалось, что с апреля 2022 по сентябрь 2023 Украина якобы организовала и осуществила более 100 ударов с воздуха по РФ с применением дронов самолетного типа.

Юсов рассказал, что Буданов отреагировал своей "фирменной" реакцией на эту новость: "Это спокойное лицо, и работа продолжается".

"Я думаю, что каждый украинец, который оказывает сопротивление российским захватчикам, уже есть в таких определенных списках рашистов. Но, конечно, для Кирилла Буданова, для военно-политического руководства Украины очередные подобные пропагандистские истерики – это действительно признание работы. Как для ученого Нобелевская премия, так и для руководителя украинской разведки подобные обвинения – это признание высокого профессионализма, служения своей родине и профессиональной работы", – сказал Юсов.

Он добавил, что ни в Украине, ни в "свободном мире" с точки зрения международного права "эти истерики не имеют никакого значения".

В апреле 2023 года суд страны-агрессора РФ решил "заочно арестовать" Буданова по делу о взрыве на незаконно построенном россиянами Крымском мосту. ФСБ РФ считало, что ГУР являлось организатором взрыва. Глава СБУ Малюк заявил, что россияне "вообще далеки от реальности".

Буданов, комментируя "заочный арест", сказал, что ему "приятно".

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