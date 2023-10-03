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Следком РФ "обвиняет" Буданова в "терактах". ГУР: Как Нобелевская премия для ученого

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2023, 18:37
Следком РФ
Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

"Обвинение" в "терактах" со стороны государства-агрессора можно воспринимать как признание "высокого профессионализма". Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя сегодняшнее сообщение Следственного комитета РФ о том, что "представителям высшего военного руководства Украины предъявлены обвинения в совершении террористических актов на территории России".

"Обвинения" заочно выдвинуты начальнику ГУР Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

Государство-агрессор пожаловалось, что с апреля 2022 по сентябрь 2023 Украина якобы организовала и осуществила более 100 ударов с воздуха по РФ с применением дронов самолетного типа.

Юсов рассказал, что Буданов отреагировал своей "фирменной" реакцией на эту новость: "Это спокойное лицо, и работа продолжается".

"Я думаю, что каждый украинец, который оказывает сопротивление российским захватчикам, уже есть в таких определенных списках рашистов. Но, конечно, для Кирилла Буданова, для военно-политического руководства Украины очередные подобные пропагандистские истерики – это действительно признание работы. Как для ученого Нобелевская премия, так и для руководителя украинской разведки подобные обвинения – это признание высокого профессионализма, служения своей родине и профессиональной работы", – сказал Юсов.

Он добавил, что ни в Украине, ни в "свободном мире" с точки зрения международного права "эти истерики не имеют никакого значения".

  • В апреле 2023 года суд страны-агрессора РФ решил "заочно арестовать" Буданова по делу о взрыве на незаконно построенном россиянами Крымском мосту. ФСБ РФ считало, что ГУР являлось организатором взрыва. Глава СБУ Малюк заявил, что россияне "вообще далеки от реальности".
  • Буданов, комментируя "заочный арест", сказал, что ему "приятно".
Оксана Житнюк
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